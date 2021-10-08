США возобновили эвакуацию афганцев

Правительство США возобновило эвакуацию граждан Афганистана. Такое заявление сделал директор Оперативного управления Транспортного командования (ТРАНСКОМ) Вооруженных сил Соединенных Штатов, генерал-майор Кори Мартин, передает ТАСС.

По его словам, за пределами континентальной части США находятся еще 10-15 тысяч эвакуируемых афганцев.

«Их переместят в США», — сказал Мартин.

По его словам, пауза в эвакуации произошла вследствие проведения вакцинации от кори, свинки и краснухи.

Ранее газета The Washington Post писала об оставленных в Афганистане 2 тыс. работавших на американское посольство афганцев и членов их семей.

До этого стало известно, что власти США провели в Афганистане секретную операцию, в ходе которой смогли вывести из страны сотни американских граждан и работавших вместе с ними афганских спецназовцев через располагавшуюся в стране базу ЦРУ.

Талибы (организация запрещена в России) объявили об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года.

31 августа Пентагон объявил о завершении вывода американских войск из Афганистана. Сообщалось, что президент США Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей из Афганистана, исходя из рекомендаций американских военных.