Володин назвал шокирующей ситуацию с издевательствами над заключенными под Саратовом

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что был шокирован информацией о случаях издевательств над осужденными в Саратовской области, сообщает РИА «Новости».

Володин подчеркнул, что такие ситуации «недопустимы», а все, кто должен был предотвратить эти преступления, но не сделал этого, должен понести ответственность.

«Я держу этот вопрос на контроле, изучаю ситуацию, почему такое стало возможным при безмолвии институтов гражданского общества и уполномоченного по правам человека в регионе», — сказал спикер Госдумы.

Ранее в сети были опубликованы видео нескольких случаев издевательств над осужденными, которые происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области. Генпрокуратура провела проверку.

Сотрудники Следственного комитета Саратовской области возбудили уголовное дело о надругательстве группы мужчин над заключенным в саратовской туберкулезной больнице ФСИН России. Впоследствии СК возбудил еще несколько дел по фактам пыток и изнасилований в колониях.