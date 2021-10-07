Высокое давление и до +12°С ожидается в Москве

В Москве в четверг, 7 октября, будет до +12°С, следует из данных Гидрометцентра.

В Московском регионе ожидается небольшая облачность, без осадков. Атмосферное давление повысится и достигнет отметки в 769 мм ртутного столба.

Днем в столице синоптики прогнозируют +10–12°С, в ночь на 8 октября похолодает до до -2°С. Ветер — влажный южный, юго-восточный со скоростью до 7 м/c.

В Подмосковье — днем +11–13°С. В ночные часы температура воздуха существенно снизится, возможны заморозки до -5°С.

В начале октября атмосферное давление в столице побило рекорд 1988 года. Синоптик отметил, что, скорее всего, это не последний рекорд октября, и давление в Москве продолжит расти.

Ранее россиянам пообещали аномально снежную зиму — в Москве например, высота сугробов превысит норму на 25%, а в низовьях Волги, Колыме и на Юге Сибири — на 50%.