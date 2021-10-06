В «Балтике» объяснили наличие воды в пивных банках

На пивоваренном заводе в Санкт-Петербурге из-за технического сбоя в 720 банках вместе пенного напитка оказалась вода, сообщает РИА «Новости» со ссылку на пресс-службу завода «Балтика».

«31 августа 2021 года в интервале с 10.45 до 10.50 на одной из линий розлива пивоварни «Балтика – Санкт-Петербург» во время запланированной остановки оборудования произошел программный сбой, в результате которого около 300 литров питьевой воды было разлито в банки, предназначенные для сорта «Балтика 7», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Уточняется, что в результате питьевая вода оказалась в 720 банках, поступивших в продажу. При этом в «Балтике» заверили, что попавшая в банки вода используется в пивоварении и абсолютно безопасна.

Ранее в сети появился видеоролик, в котором девушка открывает банку с пивом, а там оказывается вода. После этого она снова идет в магазин, покупает новую банку и там тоже оказывается вода. При этом продавец отказывается вернуть деньги.

В феврале 2020 года Союз российских пивоваров выступил с инициативой о введении минимальной цены на пиво за банку или бутылку на уровне 110 руб. за литр, а за ПЭТ-упаковку — 90 руб. за литр. При продаже на розлив цена за литр будет составлять 85 руб.