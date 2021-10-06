Уголовное дело за избиение заключенных возбуждено в колонии, где сидит Ефремов

Уголовное дело за избиение заключенных возбуждено в исправительной колонии №4 в Белгородской области, где сидит актер Михаил Ефремов, сообщает РИА «Новости».

Правозащитники опубликовали видео, на котором одетые в камуфляж люди избивают раздетого до трусов заключенного.

В Следственном комитете отметили, что инцидент, запечатленный на видео, произошел еще в 2012 году, и следователи продолжают искать подозреваемых.

Ранее в ФСИН сообщили, что начальник саратовской тюремной больницы, несколько его сотрудников и начальник УФСИН по Саратовской области будет уволен по отрицательным мотивам.

До этого правозащитники опубликовали новые записи издевательств над заключенными.

ФСИН начала проверку в связи с появлением видео о пытках в туберкулезной больнице для осужденных в Саратове. Следственное управление СК РФ по Саратовской области возбудило уголовное дело о сексуальном насилии над заключенными в тюремной больнице.