Суд частично удовлетворил иск голландского журналиста против главреда The Insider*

Черемушкинский суд Москвы частично удовлетворил иск нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа к главному редактору The Insider (организация включена Минюстом в список иноагентов) Роману Доброхотову о защите чести и достоинства. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя истца, адвоката Сталину Гуревич.

Нидерландец просил суд признать недостоверными информацию в издании о его сотрудничестве за деньги с российскими военнослужащими и распространении им дезинформации о версиях катастрофы рейса MH17 в Донбассе в 2014 году.

Как уточнила адвокат, теперь Доброхотов по решению суда обязан опубликовать опровержение недостоверных сведений в Twitter. Кроме того, суд взыскал с главреда 156 тыс. рублей в пользу ван дер Верффа, таким образом частично удовлетворив требования журналиста, просившего 2 млн моральной компенсации и чуть более 300 тыс. рублей в качестве возмещения судебных издержек.

Гуревич подчеркнула, что в этой части решение суда планируется обжаловать, так как оно «не отвечает требованиям разумности и справедливости».

23 сентября российское министерство юстиции включило в список иностранных агентов юридическое лицо «The Insider SIA», которое является администратором доменного имени интернет-издания The Insider. Согласно обновленным данным реестра, юрлицо «The Insider SIA» зарегистрировано в Риге 26 июня 2015 года.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в 2014 году под Донецком. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения. Следствие утверждает, что Boeing сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего ВС России.