Мужчина подал в суд на гадалку за то, что та не сняла с него порчу

Калифорниец Мауро Рестрепо подал в суд на гадалку Софию Адамс, которая сообщила ему, что если он не заплатит $5100 за ритуал по снятию порчи, его жизнь и жизнь его близких будет в опасности, а брак распадется. Об этом сообщает «Би-би-си».

По информации издания, мужчина нашел сайт Адамс в интернете, где было сказано, что та является «доктором наук по правильной жизни» и «специалистом по любовным делам» из-за чего мужчина был уверен, что работает с профессионалом. На первой встрече после раскладки карт таро гадалка сказала ему, что это бывшая любовница заказала наведение порчи у ведьмы, из-за чего мужчина и его семья обречены на несчастье.

Тем не менее, несмотря на магическую процедуру, брак Рестрепо все равно распался, и он продолжил страдать от бессонницы и тревожности. Теперь молодой человек хочет отсудить у ворожеи $25 000 за моральный и материальный ущерб.

Ранее сообщалось, что в рунете был зафиксирован рост мошеннических схем с гадалками.