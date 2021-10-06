Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Напавший на отделение полиции в Воронежской области вышел из комы 11:10
Силовики задержали банду преступников, требующих с российских фур плату... 11:07
Саакашвили написал из тюрьмы Гордону 11:07
Представитель вдовы Талькова оценила новую версию убийства музыканта 11:03
В Ferrero заявили о трудностях с поставками сырья для конфет... 11:03
Губернатор Воронежской области передал полномочия своему заместителю 11:00
Гаишники устроили дрифт для учительницы 10:58
В России призвали ввести мораторий на судебное преследование медиков 10:51
Экс-игрок сборной Англии: «МЮ» подписал контракт с Роналду в моем... 10:50
В Европе захотели реформировать газовый рынок 10:45

Житель Дагестана получил 13 колонии за сотрудничество с террористами ИГ*

close
100%
Depositphotos

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал жителя Дагестана Азамата Айвазова виновным в терроризме и приговорил его к длительному сроку заключения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Как уставновил суд, во время нахождения на территории Сирии Айвазов стал участником незаконного вооруженного формирования, которое является структурным подразделением организации «Исламское государство» (организация запрещена в России). Он также прошел обучение для ведения террористической деятельности на окраине сирийского города Ракка в 2015 году. Известно также, что в 2016-м мужчина оказал материальную помощь террористам: он уговорил свою мать перевести на их счета почти 400 тыс. рублей.

Правоохранители задержали мужчину в феврале 2021 года после его возвращения в Россию.

Суд назначил Айвазову наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вынесен по нескольким статьям УК РФ: за содействие террористической деятельности (ч. 4 ст. 205.1), участие в незаконном вооруженном формировании (ч. 2 ст. 208) и деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5), а также за обучение террористической деятельности (ст. 205.3).

Ранее сообщалось, что готовившие теракты в Москве пособники ИГ получили от 18 до 25 лет колонии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Ответ на газовый кризис: Европа проведет реформу рынка электроэнергии
Пять стран ЕС призвали расследовать причины резкого роста цен на газ
Найдены главные антитела, защищающие от COVID-19. Они появляются при вакцинации
Ученые назвали факторы, влияющие на выживаемость при COVID-19
Дыни, сосиски, булочки: что нельзя есть после коронавируса
Врачи дали советы по питанию после выздоровления от COVID-19
Google принудительно запустит двухфакторную аутентификацию у 150 млн пользователей 
В России призвали ввести мораторий на судебное преследование медиков
Число погибших при крушении судна в Белом море выросло до двух
«Ъ»: Россия направила Украине проект документа по итогам встречи президентов
Новости и материалы
Напавший на отделение полиции в Воронежской области вышел из комы
Силовики задержали банду преступников, требующих с российских фур плату за проезд в Китай
Саакашвили написал из тюрьмы Гордону
Представитель вдовы Талькова оценила новую версию убийства музыканта
В Ferrero заявили о трудностях с поставками сырья для конфет в Россию
Губернатор Воронежской области передал полномочия своему заместителю
Гаишники устроили дрифт для учительницы
Экс-игрок сборной Англии: «МЮ» подписал контракт с Роналду в моем саду
В Европе захотели реформировать газовый рынок
Дзюба рассказал о проблемах с мотивацией после Евро-2020
«КП»: госпитализированной Гузеевой дают лекарство для тяжелобольных пациентов
NYT: из ЦРУ стали чаще уходить информаторы
В ассоциации офицеров раскрыли число российских военных инструкторов в ЦАР
Свищев — о Крыме как части Украины на логотипе УЕФА: может, не знают географию люди
Украинская армия провела учения на границе с Крымом
Ученые определили ключевой фактор выживаемости больных COVID-19
Сноуден обвинил Цукерберга в попытке представить Facebook жертвой
YouTube заблокировал канал рэпера Ар Келли, который признан виновным в торговле людьми
Все новости
«Видимо, они добиваются закрытия загранучреждений США в России»
В Москве оценили призыв сенаторов США выслать 300 российских дипломатов
«Выглядит как месть»: воссоединение «Тату» оказалось под угрозой
Менеджер Лены Катиной заявила об агрессии со стороны автора песен «Тату»
Ты не пройдешь: шесть «мостов глупости» в Москве
Названы самые низкие мосты столицы
Двое найдены на берегу, трое пропали. Все о трагедии в Белом море
СК возбудил уголовное дело после кораблекрушения в Мурманской области
Почему Киев остался перед зимой без газа
Изношенность газотранспортной системы Украины может привести к транзитной катастрофе
«Нет четкого плана, чем заменить нефть и газ»
Эксперты рассказали, почему Россия не может уйти от нефтегазовой зависимости
Последствия наводнения в Сочи
«Опасная близость стагфляции»: экономика России тянет цены вверх
Экономисты прогнозируют увеличение цен и замедление роста ВВП России
Экстремальный маневр: как при выезде на встречку не лишиться прав
Верховный суд оправдал водителя, выехавшего на встречную полосу
«Мне все еще кажется, что я сплю»
Как прошел полет Пересильд и Шипенко к МКС
Что носили на Неделях моды, чтобы привлечь к себе внимание
Главные тренды стритстайла Недели моды
Как использовать горькие осенние ягоды
Чем полезны брусника, калина, черноплодная рябина, облепиха и клюква
«Это хвастливые заявления»: Украина больше не боится «Искандеров» и «Калибров»
В Киеве заявили, что научились противостоять российским ракетным комплексам
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях