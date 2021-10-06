Житель Дагестана получил 13 колонии за сотрудничество с террористами ИГ*

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал жителя Дагестана Азамата Айвазова виновным в терроризме и приговорил его к длительному сроку заключения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Как уставновил суд, во время нахождения на территории Сирии Айвазов стал участником незаконного вооруженного формирования, которое является структурным подразделением организации «Исламское государство» (организация запрещена в России). Он также прошел обучение для ведения террористической деятельности на окраине сирийского города Ракка в 2015 году. Известно также, что в 2016-м мужчина оказал материальную помощь террористам: он уговорил свою мать перевести на их счета почти 400 тыс. рублей.

Правоохранители задержали мужчину в феврале 2021 года после его возвращения в Россию.

Суд назначил Айвазову наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вынесен по нескольким статьям УК РФ: за содействие террористической деятельности (ч. 4 ст. 205.1), участие в незаконном вооруженном формировании (ч. 2 ст. 208) и деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5), а также за обучение террористической деятельности (ст. 205.3).

Ранее сообщалось, что готовившие теракты в Москве пособники ИГ получили от 18 до 25 лет колонии.