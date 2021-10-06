Друг Талькова назвал нереалистичной версию об убийстве певца телохранителем Азизы

Владислав Черняев, являвшийся охранником и другом российского певца Игоря Талькова, считает Игоря Малахова непричастным к убийству исполнителя. Так в беседе с РЕН ТВ он прокомментировал слова актера Николая Лещукова, который считает, что телохранитель певицы Азизы случайно застрелил музыканта во время конфликта за кулисами «на бытовой почве».

Черняев указал, что в последнее время часто слышны обвинения в адрес Малахова, так как он умер в 2016 году. Об объяснил, почему эта версия кажется ему нереалистичной.

«По документам следствия, есть экспертиза, пуля вошла сверху. А следователи спрашивали у всех. Малахов находился все время внизу, он сверху не был», — указал Черняев. Он добавил: «То есть должен появиться чувачок, который писал экспертизу, и сказать: «Я ее подделал, потому что мне дали денег».

Он считает почти нереалистичной версию, что к убийству причастен Малахов.

Российский актер Николай Лещуков назвал имя убийцы певца Игоря Талькова. Он был близок с Игорем Малаховым, бывшим гражданским мужем и телохранителем певицы Азизы, которая, как и Тальков, должна была выступить на концерте во дворце спорта в Санкт-Петербурге. По словам актера, Малахов сам признался ему в убийстве.