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Возле здания Верховного суда США подорвали автомобиль

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Elizabeth Frantz/Reuters

Возле здания Верховного суда США в Вашингтоне был задержан подозрительный мужчина. Об этом сказано в сообщении, размещенном в Twitter полиции Капитолия.

Как сообщается, сотрудники одного из подразделений капитолийской полиции извлекли мужчину из внедорожника.

«Он взят под стражу», — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее американские СМИ писали, что правоохранители провели «контролируемый взрыв» подозрительной машины рядом со зданием Верховного суда Соединенных Штатов.

До этого сообщалось, что мужчина, угрожавший взорвать пикап у библиотеки Конгресса США, сдался полиции.

Утром 19 августа в центре столицы США на тротуаре припарковался черный пикап, водитель которого заявил полицейским, что у него в автомобиле находится бомба.

Мужчина заявил о намерении привести взрывное устройство в действие. Он утверждал, что в его машине находится «взрывное устройство с аммиачной селитрой, а детонатор чувствителен к звуку и сработает, если окна грузовика будут разбиты пулей или любым другим способом».

По его словам, другие транспортные средства в районе Капитолия также были заминированы. Он потребовал немедленного разговора с президентом США Джо Байденом по телефону, которого раскритиковал за «провал в Афганистане».

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