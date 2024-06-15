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В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе отменена ракетная опасность

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Ракетная опасность была отменена спустя 16 минут с момента ее объявления.

Гладков также сообщал, что в ночь на 12 июня ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области, применив реактивную систему залпового огня (РСЗО). В результате прямого попадания снаряда в квартиру один мирный житель получил ранения, несовместимые с жизнью.

До этого ВСУ с помощью беспилотников атаковали три населенных пункта Белгородской области. Уточняется, что села Безымено и Головчино, расположенные в Грайворонском городском округе, подверглись атакам дронов. В результате в первом населенном пункте повреждения получили крыши местного Дома культуры и фельдшерско-акушерского пункта.

Ранее ВСУ вновь атаковали город Шебекино.

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