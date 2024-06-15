Шольц выступил против прекращения огня на Украине

Прекращение огня на Украине на основе действующих реалий, без переговоров и дорожной карты привело бы к замороженному конфликту. Такое мнение высказал канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на швейцарской конференции.

«Прекращение огня без серьезных переговоров и без дорожной карты, нацеленной на справедливый мир, основанное лишь на новых реалиях, только узаконит действия РФ», — сказал он.

Шольц заявил, что решение о прекращении огня в конечном итоге приведет «к еще одному замороженному конфликту».

До этого Шольц снова заявил, что не исключает возможность контактов с президентом России Владимиром Путиным, но отметил при этом, что такие переговоры должны иметь смысл.

Он также заявлял, что Россию необходимо приглашать на будущие конференции по Украине, цель конференции в Швейцарии — заложить основы для этого. Шольц отметил, что сейчас необходимо «заложить основу» для будущих контактов.

Ранее Шольц отверг инициативу Путина по урегулированию на Украине.