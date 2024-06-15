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Стало известно, какие автомобили подешевели в РФ в июне

«Автостат»: в июне седан Omoda S5 подешевел на 100 тыс. рублей в двух версиях

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Depositphotos

С начала июня ценник на новые автомобили изменился у пяти марок, которые официально представлены в РФ. Об этом сообщает «Автостат».

К примеру, кроссовер Omoda C5 поднялся в цене на 50 тыс. рублей во всех комплектациях (+1,6 – 2,3%). Теперь его стоимость достигает 3,1 млн рублей. Зато седан Omoda S5 подешевел на 100 тыс. рублей в версиях Tech (-4,7%) и Ultra (-4,3%). Теперь они стоят 2 млн и 2,2 млн рублей соответственно.

Также на свои авто подняла ценник марка Changan. Так, CS95 первого поколения подорожал на 100 тыс. рублей (+2,4%). Теперь его предлагают купить за 4,3 млн рублей. Модель CS75 Plus, в свою очередь, подорожала на 90 тыс. рублей (+3,2%), а купе-кроссовер CS85 Coupe — на 50 тыс. рублей (+1,3%).

Автобренд Geely поднял стоимость нового кроссовера Atlas, который теперь продают за 3,1 – 3,4 млн рублей. А вот кроссовер «3» от «Москвича» стал дороже на 35 тыс. рублей (+1,9 – 2,1%). Максимальная стоимость модели теперь составляет 1,9 млн рублей. Тем временем УАЗ «Пикап» прибавил в цене 50 тыс. рублей (+2,6 – 3,0%). В базовой версии сейчас он стоит 1,7 млн рублей.

До этого сообщалось, что в начале мая 2024 года рекомендованные розничные цены на УАЗы выросли на 35-60 тыс. рублей в зависимости от модели. В частности, на 35 тыс. рублей увеличилась рекомендованная розничная цена на автомобили семейства СГР («Буханка»). В том же объеме подорожал и внедорожник «УАЗ Хантер».

Автомобили «Патриот» и «Пикап» прибавили в цене 50 тыс. рублей, подорожание составило 2,9-3,6%. Также выросли цены на грузовые УАЗы семейства «Профи». Они подорожали на 60 тыс. рублей.

Ранее стало известно, насколько «АвтоВАЗ» поднял цены на Lada Vesta за три года.

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