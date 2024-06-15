США увидели в мирном плане Путина по Украине призыв к капитуляции

США видят в мирном плане президента России Владимира Путина по Украине призыв к капитуляции Киева. Об этом вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис заявила на саммите по украинскому конфликту, который проходит в Швейцарии, передает РИА Новости.

Она напомнила, что накануне Путин выдвинул предложение для мира на Украине.

«Мы должны озвучить правду: он призывает не к переговорам, он призывает к капитуляции», — сказала Харрис.

14 июня президент РФ Владимир Путин, выступая в МИД России, заявил, что предлагает следующий мирный план — Киев должен вывести свои войска с территории Луганской народной республики (ЛНР), Донецкой народной республики (ДНР), Херсонской, Запорожской областей. Также, по его словам, Украина не должна вступать в НАТО. Российский лидер отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на данные условия и начнутся мирные переговоры.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал условия Путина для начала мирных переговоров «ультиматумом, которому нельзя доверять».

Ранее в Британии раскрыли главное в мирном плане Путина по Украине.