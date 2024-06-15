«Вонь на все село»: в Новороссийске уже неделю горит свалка на площади 36 тыс. кв. м

В селе Борисовка под Новороссийском уже почти неделю горит свалка, которую не могут закрыть в течение двух лет. Об этом «Газете.Ru» рассказал местный житель Александр. По его словам, площадь возгорания составляет 36 тыс. кв. м, его власти не раскрыли до сих пор, а пожары на мусорном полигоне происходят не впервые.

«Свалка горит с 9 июня до сих пор, причины возгорания администрация до сих пор не озвучила. Данный объект администрация преподносит как мусороперерабатывающий завод. По факту — просто свалка, которая уже исчерпала свои возможности по накоплению мусора. Уже два года как ее должны рекультивировать и закрыть, но мусор до сих пор свозят и не только с Новороссийска, но и с Геленджика. Горит уже не первый раз, но так долго впервые, потому что слишком большая площадь возгорания — 36 тысяч квадратных метров», — сказал он.

По словам Александра, жители страдают от неприятного запаха, а также от проезжающих через село мусоровозов, для которых власти отказались делать технологическую дорогу. Он добавил, что после начала пожара администрация уверяет жителей, что «все под контролем», и проводит «фиктивные проверки».

«Данная свалка находится на границе населенного пункта села Борисовка в Приморском внутригородском районе муниципального образования город Новороссийск, жилые дома начинаются в 500 метрах от свалки. Что не устраивает жителей: непосредственное соседство со свалкой, вонь, которая разносится на все село, и самое главное — это маршрут мусоровозов через село, где им запрещено ездить — технологическую дорогу администрация отказывалась делать под любыми предлогами. Реакция от администрации: проводят фиктивные проверки, уверяют жителей, что все под контролем», — подчеркнул он.

9 июня глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что на мусорном полигоне произошло возгорание площадью около 1000 кв. м. На следующий день он уточнил, что пожарные смогли сократить площадь возгорания до 700 кв. м. не дать огню распространиться на жилые районы. 11 июня замглавы Новороссийска Александр Яменсков заявил, что зона пожара сократилась до 300 кв. м.

При этом 13 июня новороссийское издание «Наша газета» со ссылкой на Росприроднадзор сообщила, что фактическая площадь пожара составляет 36 тыс. кв. м.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова позднее заявила, что будет добиваться закрытия мусорного полигона. По ее словам, еще год назад исследования показали, что вместимость полигона исчерпана, а в 2022 году был разработан план его рекультивации, однако «работы по проекту так и не начались».

Ранее житель Саратова заявил об отключении электричества из-за пожара на газопроводе.