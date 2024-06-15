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Силовики проверяли военные билеты у посетителей ночного клуба в Ростове

«161.ru»: силовики проверяли военные билеты у мужчин в ночном клубе Ростова

Силовики нагрянули в ночной клуб Ростова-на-Дону, чтобы проверить у мужчин военные билеты. Об этом сообщает Telegram-канал «161.ru».

Из сообщения источника следует, что в ночь на 15 июня в ночной клуб INSIDE на Кировском проспекте прибыли сотрудники силовых ведомств.

«Мужчин просили показать военный билет и паспорт, сообщают нам очевидцы. На входе стоят сотрудники в форме, а отдыхающих в пространстве не осталось», — сообщает издание.

Некоторое время назад в читинском ночном клубе произошла потасовка между военным и гостем заведения. Военнослужащий ударил оппонента, тот покачнулся и упал, ударившись о металлический столб и асфальт. Спасти пострадавшего врачам не удалось.

Позже Читинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Даниила Вижевича к семи годам лишения свободы за непреднамеренное убийство. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

Ранее неизвестные устроили перестрелку возле ночного клуба в Улан-Удэ.

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