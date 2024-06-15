В офисе президента Украины высказались о перспективах переговоров с Россией

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев не против переговоров с Москвой на втором «мирном саммите». Об этом сообщает «РБК Украина».

Он подчеркнул, что в совместном коммюнике по итогам саммита в Швейцарии есть четкая позиция, документ распространен среди участников мероприятия.

Ермак ожидает, что к документу присоединятся большинство стран, даже те, представители которых не посетили саммит.

Он добавил, что Киев планирует передать Москве наработки по итогам конференции в Швейцарии, после чего возможны переговоры во время второго «саммита мира». Ермак рассказал, что никакого компромисса с независимостью, суверенитетом и территориальной целостностью. Украина ищет возможность представить этот план представителю российской стороны, подчеркнул глава офиса президента республики.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о необходимости увеличения числа стран-участниц для разрешения украинского вопроса.

Также президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что мирный процесс по Украине невообразим без участия Российской Федерации.

Ранее Зеленский назвал условия Путина для начала мирных переговоров «ультиматумом, которому нельзя доверять».