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Загитова объяснила свое падение со сцены на премии Муз-ТВ

Загитова заявила, что не пострадала после падения со сцены на премии Муз-ТВ

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Александр Вильф/РИА Новости

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что не пострадала после падения со сцены на премии Муз-ТВ во время выступления Люси Чеботиной. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Падение ощутила, но везде случаются казусы. В целом, все прошло прекрасно. Должно было все получиться по-другому», — заявила фигуристка.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

6 июня Загитова призналась, что хочет попробовать себя в тренерской роли.

В феврале 2022 года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубка Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу. Также она была капитаном одной из команд на Кубке Первого канала в 2024 году. Вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период».

Ранее сообщалось, что в судейство в фигурном катании могут внедрить искусственный интеллект.

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