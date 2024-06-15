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Водитель снял нецензурное видео с жестким ДТП на КАД

Появилось нецензурное видео с массовой аварией на КАД

В сети распространяется эмоциональное видео с жесткой аварией на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге.

На опубликованном в соцсетях ролике видно, что в результате ДТП пострадали три «легковушки». На кадрах с видеорегистратора виновника аварии на Nissan X-Trai видно, что его заносит в правую сторону, в результате чего он сталкивается Kia Rio и Volkswagen Polo. Последняя при этом переворачивается. При этом автор ролика эмоционально комментирует происходящее, используя нецензурную брань.

Пострадавших в результате аварии нет.

До этого в районе города Чебоксары камера наблюдения зафиксировала нарушение со стороны главы администрации Алатыря Павла Аринина, который ехал со спутницей и не пристегнул ремень безопасности. На первом снимке видно, что девушка, сидящая на переднем сиденье, прижимается вплотную к водителю. Спустя полторы минуты девушка облокачивается верхней частью тела на ноги мужчины.

Ранее в Москве руководительница люксового бутик-отеля протаранила автозак с заключенными.

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