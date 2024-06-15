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Албания забила самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы

Албания забила самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы

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Bernadett Szabo/Reuters

Сборная Албании открыла счет в матче против сборной Италии на чемпионате Европы 2024 года.

Игра проходит в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». На 23-й секунде игры мяч в ворота голкипера итальянской сборной отправил Нэдим Байрами. Этот гол стал самым быстрым в истории всех чемпионатов Европы. Предыдущее достижение принадлежало нападающему сборной России Дмитрию Кириченко, который отличился в матче против сборной Греции на чемпионате Европы 2004 года, проходившем в Португалии, на 68-й секунде встречи.

После 15 минут игры счет в матче Италия — Албания равный, 1:1. На 11-й минуте игры счет сравнял Алессандро Бастони. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее Испания разгромила Хорватию на Евро-2024.

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