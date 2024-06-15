В Белгороде объявили ракетную опасность

На территории Белгорода и Белгородского района объявлена ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он призвал граждан спуститься в подвал и находиться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

15 июня стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали три населенных пункта Белгородской области. Речь идет о селах Березовка, Безымено и Головчино.

В этот же день в Минобороны РФ сообщили, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки уничтожили 54 украинских беспилотных летательных аппарата.

12 июня четверо сотрудников МЧС России пострадали в Петровском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинской армии. Обстрел произошел в тот момент, когда пожарные тушили возгорание сухой травы.

В ночь на 12 июня российские силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Севастополь.

Ранее в России рассказали о росте эффективности систем ПВО на фоне атак ВСУ.