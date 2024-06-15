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Мексика призвала привлечь Россию к переговорам по Украине

Глава МИД Мексики Барсена: Россия должна участвовать в переговорах по Украине

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Denis Balibouse/Reuters

Руководитель министерства иностранных дел Мексики Алисия Барсена заявила о важности участия Российской Федерации в переговорах по Украине. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что данный вопрос Барсена обсудила с президентом Швейцарии Виолой Ахмерд в рамках саммита по Украине.

В МИД Мексики отметили, что Мехико поддерживает уважительный диалог со всеми странами ради построения мира и безопасности.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев не против переговоров с Москвой на втором «мирном саммите».

Ермак рассказал, что никакого компромисса с независимостью, суверенитетом и территориальной целостностью. Украина ищет возможность представить этот план представителю российской стороны.

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о необходимости увеличения числа стран-участниц для разрешения украинского вопроса.

Также президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что мирный процесс по Украине невообразим без участия Российской Федерации.

Ранее Зеленский назвал условия Путина для начала мирных переговоров «ультиматумом, которому нельзя доверять».

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