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Более 10 человек отравились в Москве заказанными через доставку продуктами

СК возбудил уголовное дело после отравления заказанными через доставку продуктами

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Старший помощник руководителя Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова заявила, что столичный главк СКР возбудил уголовное дело после отравления более 10 человек продуктами, которые они заказали через сервис доставки продуктов. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, с 14 по 15 июня в московские больницы за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились более 10 человек.

Иванова добавила, что отдел по расследованию особо важных дел по Северо-Западному административному округу ГСУ СКР по Москве возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

До этого стало известно, что число госпитализированных в Москве с ботулизмом, которые отравились готовой едой, увеличилось до 18 человек.

Первым о массовом отравлении сообщил телеканал РЕН ТВ, по его данным, в больницы попали 10 человек. По информации канала, трое из них ели консервы с тунцом, двое — лобио в вакуумной упаковке. Telegram-канал «112» писал, что восемь человек находятся в тяжелом состоянии, двое из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Ранее российский подросток отравился неизвестным веществом в школе-интернате и попал в больницу.

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