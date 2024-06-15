Валиева показала, как качает ягодицы

Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала новый пост в своем Telegram-канале.



Спортсменка показала подписчикам фрагмент силовой тренировки, в ходе которой выполнила несколько приседаний с весами, выпрыгиваний и упражнений на закачку икроножных мышц.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Сборная России по итогам получила бронзу, золото взяли США, серебро досталось Японии.

Ранее у фигуристки Елены Радионовой и футболиста Константина Кучаева родился ребенок.