Булыкин рассказал, кто выйдет из группы Испании, Италии и Хорватии

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, экс-нападающий московских «Локомотива» и «Динамо», а также немецкого «Байера», бельгийского «Андерлехта», «Твенте» и «Аякса» из Нидерландов и сборной России Дмитрий Булыкин, ныне политик, в комментарии для «Газеты.Ru» оценил шансы команд в группе В на чемпионате Европы по футболу в Германии.

«Албания, думаю, вряд ли вмешается. А вот кто из этих трех команд выйдет, будет интересно понаблюдать. Кто-то может и с третьего места выйти. Думаю, из этой группы выйдут все фавориты», — считает Булыкин.

В группе В на Евро-2024 собраны сборные Испании, Италии, Хорватии и Албании. В первом матче испанцы разгромили хорватов со счетом 3:0. Сборные Италии и Албании встретятся друг с другом также 15 июня. Итальянцы в данный момент – действующие чемпионы Европы. В плей-офф из каждой группы выходят две лучшие команды. Кроме того, в 1/8 финала пробьются четыре лучшие из шести сборных, которые займут в своих подгруппах третьи позиции по итогам первого этапа турнира.

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