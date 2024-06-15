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Врач рассказала о симптомах повреждения поджелудочной железы алкоголем

Гастроэнтеролог Тырина: нарастающая боль в области желудка — признак панкреатита

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Злоупотребление алкоголем может привести к панкреатиту — воспалению поджелудочной железы. Симптомами этого состояния могут быть температура и сильная боль в животе, которая не проходит после стула или приема спазмолитиков. Об этом волгоградскому ИА «Городские вести» рассказала врач-гастроэнтеролог городской поликлиники №28 Карина Тырина.

«Наряду с алкоголем причинами панкреатита также могут быть желчнокаменная болезнь, инфекция, прием лекарственных препаратов, врожденные пороки развития или травмы поджелудочной железы. Среди основных симптомов — интенсивная нарастающая боль в районе эпигастрии, которая не пропадает ни после еды, ни после стула, ни от приема спазмолитиков. А также повышение температуры, тошнота, рвота, икота, учащенный пульс, вздутие живота, желтушность кожных покровов и белков глаз», — рассказала врач.

При подозрении на панкреатит нужно вызывать скорую помощь: понадобятся анализы и УЗИ. При правильно подобранном лечении острый панкреатит можно вылечить без серьезных осложнений для организма. Однако хронический панкреатит не поддается полному излечению: клетки органа не могут восстановиться. Это состояние развивается у людей, которые в течение многих лет ежедневно употребляют по 200 и более граммов крепких спиртных напитков.

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