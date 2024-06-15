Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Еврокомиссии попыталась обвинить Россию в росте мировых цен

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен обвинила РФ в росте цен на продовольствие

close
100%
MICHAEL BUHOLZER/Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции по Украине в Швейцарии попыталась переложить вину за рост цен на энергию и продовольствие в мире на Россию. Об этом пишет РИА Новости.

«Эхо агрессивной войны России разносится по всему миру. Цены на энергоносители взлетели, как и цены на продовольствие», — заявила она.

Позже генеральный директор департамента международных связей Еврокомиссии Кристина Лобилло Борреро, выступая на Бакинском энергетическом форуме, заявила, что Европейский союз в настоящее время переживает очень серьезный энергетический кризис.

До этого глава ЕК сообщила, что доходы, которые европейские страны получили в результате размещения замороженных российских активов, начнут передавать Украине уже в июле.

Также Урсула фон дер Ляйен на конференции по восстановлению Украины в Берлине добавила, что Киев получит еще дополнительные средства для восстановления инфраструктуры страны.

Ранее Еврокомиссия заявила о выполнении Украиной всех условий для вступления в ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами