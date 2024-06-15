Глава Еврокомиссии попыталась обвинить Россию в росте мировых цен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции по Украине в Швейцарии попыталась переложить вину за рост цен на энергию и продовольствие в мире на Россию. Об этом пишет РИА Новости.

«Эхо агрессивной войны России разносится по всему миру. Цены на энергоносители взлетели, как и цены на продовольствие», — заявила она.

Позже генеральный директор департамента международных связей Еврокомиссии Кристина Лобилло Борреро, выступая на Бакинском энергетическом форуме, заявила, что Европейский союз в настоящее время переживает очень серьезный энергетический кризис.

До этого глава ЕК сообщила, что доходы, которые европейские страны получили в результате размещения замороженных российских активов, начнут передавать Украине уже в июле.

Также Урсула фон дер Ляйен на конференции по восстановлению Украины в Берлине добавила, что Киев получит еще дополнительные средства для восстановления инфраструктуры страны.

Ранее Еврокомиссия заявила о выполнении Украиной всех условий для вступления в ЕС.