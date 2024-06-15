Макрон заявил о необходимости расширить круг стран по украинскому вопросу

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о необходимости увеличения числа стран-участниц для разрешения украинского вопроса. Об этом сообщает Reuters.

В рамках саммита в Швейцарии Макрон подчеркнул, что круг стран, участвующих в процессе разработки мирного плана для Украины, должен быть расширен.

До этого руководитель министерства иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что любой заслуживающий доверия мирный процесс, который направлен на урегулирование российско-украинского конфликта, требует участия России.

Также президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что мирный процесс по Украине невообразим без участия Российской Федерации.

Саммит по урегулированию конфликта на Украине без участия России проходит на швейцарском курорте Бюргеншток.

15 июня премьер-министр Италии Джорджа Мелони связала перспективу разблокировки российских активов с мирным процессом по Украине и компенсациями Киеву.

Ранее Зеленский назвал условия Путина для начала мирных переговоров «ультиматумом, которому нельзя доверять».