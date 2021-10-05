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«Комсомольская правда» закрыла редакцию в Белоруссии

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Геннадий Можейко/vk.com

Представительство «Комсомольской правды» в Белоруссии закрыто. Об этом сообщается на российском сайте газеты.

«Проанализировав события последнего года и особенно последней недели, «Комсомольская правда» приняла решение закрыть свое представительство в Минске ЗАО «БелКП-ПРЕСС», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что все сотрудники получат денежные компенсации, более того, им будет предложена работа «на других предприятиях КП».

Ранее выдворенного из России и задержанного в Белоруссии журналиста представительства «Комсомольской правды» в стране Геннадия Можейко заключили под стражу.

Как сообщили правоохранительные органы Белоруссии, Можейко был задержан в рамках возбужденного уголовного дела по части 3 статьи 130 (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни) и статьи 369 (оскорбление представителя власти) Уголовного кодекса Белоруссии.

Предположительно, задержание Можейко связано со статьей в газете о погибшем IT-менеджере Андрее Зельцере, при аресте которого был застрелен сотрудник КГБ. В материале знакомые Зельцера положительно отзывались о нем. После выхода статьи Министерство информации Белоруссии заблокировало доступ к сайту белорусской «Комсомольской правды».

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