В Ираке рассказали, чем грозит для страны закрытие Ормузского пролива

В результате закрытия Ормузского пролива Ирак лишится большей части нефтяных доходов, достойных альтернативных маршрутов для экспорта не существует. Об этом рассказал РИА Новости советник премьер-министра страны по финансовым вопросам Мазхар Мухаммед Салех.

«Блокирование Ормузского пролива представляет жесткий вызов для иракской экономики, так как Ирак практически полностью осуществляет экспорт нефти через этот коридор. Около 94% экспорта нефти Ирака осуществляется через южные порты», — уточнил он.

По его словам, закрытие данного маршрута приведет к снижению экспорта с нынешних 3,4 миллиона баррелей в сутки до, вероятно, менее четверти миллиона баррелей.

Салех сообщил, что существуют альтернативные маршруты, в частности, нефтепровод Киркук-Джейхан, но он пока способен обеспечивать экспорт 200-210 тысяч баррелей в сутки. Также есть возможность поставлять порядка 10 тысяч баррелей в Иорданию.

Кроме того, как предупредил советник, закрытие Ормузского пролива может привести к росту мировых цен на нефть до $150 за баррель. Однако из-за снижения объемов экспорта Ирак все равно ждут серьезные финансовые потери. По оценкам Салеха, они могут составить до $200-255 миллионов в день.

Напряжение на Ближнем Востоке в очередной раз стало главным драйвером мировых сырьевых рынков. Риски блокады Ормузского пролива спровоцировали резкий скачок цен на нефть: за один день Brent подорожала на 7–13 %, достигнув максимума за 14 месяцев. Одновременно рубль оказался под двойным давлением — нефтяной фактор тянет его вверх, а глобальный risk-off и укрепление доллара как «тихой гавани» толкают вниз. Экономисты и аналитики рассказали «Газете.Ru», укрепится ли рубль на фоне нестабильности и что ожидает сырьевые рынки в будущем.

