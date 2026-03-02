Размер шрифта
Авиакомпании Emirates и Etihad возобновили некоторые рейсы на фоне ударов Ирана

Bloomberg: авиакомпания Emirates организует вывозные рейсы из Дубая
Shutterstock/FOTODOM

Авиакомпании Emirates и Etihad Airways возобновят ограниченные полеты, чтобы уменьшить перегрузку воздушного пространства, вызванную закрытием после продолжающихся иранских атак. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам анонимных источников, дубайская авиакомпания Emirates намерена приступить к эвакуации пассажиров вечером в понедельник. Об этом сообщили анонимные источники, знакомые с ситуацией. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

В свою очередь, авиаперевозчик Etihad выступил с официальным заявлением. В компании сообщили, что, несмотря на отмену всех регулярных рейсов, они планируют выполнять отдельные рейсы для передислокации воздушных судов, перевозки грузов и репатриации пассажиров. В Etihad подчеркнули, что эти полеты будут осуществляться в тесной координации с властями Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) при строгом соблюдении всех оперативных норм и требований безопасности.

28 февраля авиавласти ОАЭ и Саудовской Аравии закрыли воздушное пространство своих стран для полетов гражданских самолетов. Ограничения связаны с ударами Ирана по американским военным базам на Ближнем Востоке, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

По данным АТОР, всего в зоне ударов на Ближнем Востоке оказались более 50 тысяч россиян. В Ассоциации рассказали, что в сети появляются слухи о вывозных рейсах для туристов. Однако никаких официальных подтверждений этой информации нет.

Ранее SHOT сообщал, что в ОАЭ туристы вынуждены спать на улице из-за отказов отелей.

 
