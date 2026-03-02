Размер шрифта
В США назвали возможное место следующих переговоров по Украине

Bloomberg: новый раунд переговоров по Украине может пройти в Турции
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Новый раунд трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине может пройти в Турции. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«В настоящее время воздушное пространство Объединенных Арабских Эмиратов закрыто из-за риска ракетных и беспилотных атак, поэтому переговоры в Абу-Даби вряд ли состоятся. В качестве альтернативного места проведения переговоров рассматривается Стамбул», — говорится в материале.

Несколькими часами ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что четвертый раунд трехсторонних переговоров может состояться в промежутке между 5 и 8 марта. По словам политика, изначально встреча планировалась в Абу-Даби, однако из-за сложной ситуации в регионе встреча может пройти в Турции или Швейцарии.

Предыдущий, третий по счету раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины состоялся 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, он назвал переговоры «тяжелыми, но деловыми». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в офисе Зеленского заявили о согласии России на гарантии безопасности для Украины.

 
