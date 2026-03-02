Урганту предрекли вернуться на ТВ: «Это очевидно»

Продюсер Андрей Ковалев заявил «Абзацу», что шоумен Иван Ургант может в скором времени вернуться на телевидение.

«Это очевидно, его же нет в списке иноагентов. Старые грехи забылись, поэтому всё. Пройдет какое-то время, раз – и на Первом канале уже будет. Мы же русские люди, мы добрые, мы всех прощаем», — заявил продюсер.

Ковалев уверен, что у Урганта будет все хорошо, если он «попросил прощения».

В феврале 2022 года передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир Первого канала в связи с изменением эфирной сетки, последовавшим за началом специальной военной операции России на Украине.

В ноябре 2025-го издание Woman.ru опубликовало опрос, в котором Иван Ургант возглавил рейтинг ТВ-звезд, чье присутствие в эфире россияне вспоминают с особой теплотой.

Ургант набрал 23,1% голосов, обойдя телеведущего Владимира Познера, которому отдали предпочтение 17,7% участников опроса. Третью строчку с результатом 14,3% занял Гарик Мартиросян.

