Названа утренняя привычка, которая повышает риск диабета и гипертонии

Frontiers: пропуск завтрака чаще четырех раз в неделю ведет к гипертонии

Ученые из Нинсяского медицинского университета подтвердили, что регулярный отказ от завтрака повышает риск развития метаболического синдрома — состояния, при котором одновременно нарушается обмен сахара и жиров, повышается давление и увеличивается окружность талии. Результаты исследования опубликованы в Frontiers in Nutrition.

В исследовании приняли участие 15 959 жителей Северо-Западного Китая в возрасте от 35 до 74 лет. Участников опросили о режиме питания и образе жизни, а также взяли у каждого образцы крови для лабораторных анализов. Результаты показали: у людей, пропускающих завтрак четыре раза в неделю и чаще, риск метаболического синдрома был примерно на 25 % выше, чем у тех, кто завтракает регулярно.

Особенно выражена связь оказалась у мужчин и у людей с избыточной массой тела. Кроме того, отказ от утреннего приема пищи ассоциировался с повышенным уровнем сахара натощак, гипертонией и сниженным уровнем «хорошего» холестерина (ЛПВП). Даже после учета возраста, пола и других факторов образа жизни эта связь сохранялась.

Авторы подчеркивают, что исследование носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную связь. Тем не менее результаты указывают, что регулярный завтрак может быть простым, но важным фактором, связанным с более благоприятным метаболическим профилем.

