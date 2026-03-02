«Ночевали на парковке в Дубае»: тысячи россиян застряли в ОАЭ из-за конфликта США и Ирана

Из-за конфликта на Ближнем Востоке и закрытия воздушного пространства в ОАЭ застряли 50 тыс. россиян. Многие из них столкнулись с проблемами: им приходится самим искать и оплачивать жилье, так как авиакомпании не помогают с размещением. Также туристов принудительно выселяют из отелей из-за приезда других гостей. Те, кто запланировал отпуск в ОАЭ, но еще не вылетел в страну, теперь пытаются отменить туры, но туроператоры заставляют их выплачивать огромные штрафы.

Россияне на фоне конфликта на Ближнем Востоке решили отменить поездки в ОАЭ, однако не могут вернуть деньги за аннулированные туры. Туроператоры вынуждают людей выплачивать огромные штрафы, сообщил Life со ссылкой на SHOT.

«Россияне массово сдают туры в Дубай. Отменяют даже апрельские даты. Многие планировали отдых с детьми, но из-за военного конфликта рисковать не хотят», — отметил Telegram-канал.

SHOT рассказал, что с такой проблемой столкнулась как минимум одна из туристок, которая приобретала путевку у оператора «Библио глобус». Ее вылет назначен на 4 марта и пока не отменен. Однако девушка уже запросила возврат у компании, где ей заявили, что при аннулировании тура свои деньги, а это более 300 тыс. руб., она не получит .

Аналогичная ситуация сложилась и у клиентов «Корал тревел». Оператор заявил, что за отмену путевок на середину апреля намерен удержать в качестве штрафа более 100 тыс. руб. при стоимости тура в 450 тыс.

«Сдать авиабилеты без потерь тоже почти нереально — за возврат компания AirArabia удерживает в счет штрафа половину суммы . При этом деньги возвращают только на виртуальный счет», — добавил SHOT.

Можно ли вернуть деньги за тур

При этом генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова в беседе с NEWS.ru отметила, что россияне, чей отдых сорвался из-за конфликта, могут рассчитывать на полный возврат.

«С юридической точки зрения происходящее классифицируется как форс-мажор — обстоятельство непреодолимой силы. В таких условиях правила игры меняются, а ответственность распределяется между туроператором, авиакомпанией и самим путешественником. Если вылет в ОАЭ еще не состоялся, закон на вашей стороне. При возникновении угрозы безопасности в стране временного пребывания турист имеет право на расторжение договора и возврат полной стоимости тура», — пояснила эксперт.

В то же время, по словам Кодяковой, тем туристам, кто уже находится в ОАЭ, вернуть деньги будет сложнее. Возврат в этом случае можно получить только за неиспользованные дни проживания в отелях. Эксперт также подчеркнула, что подобные форс-мажоры освобождают бизнес от выплаты штрафов и компенсации морального вреда.

«Если ваш рейс отменен из-за закрытия неба, авиакомпания обязана обеспечить вас водой и питанием в аэропорту, но не должна оплачивать проживание в гостинице, так как военные действия — это внешнее обстоятельство, а не вина перевозчика», — добавила гендиректор «Центра туризма и отдыха».

Тысячи россиян застряли в ОАЭ

Как рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР),

по состоянию на 2 марта в ОАЭ из-за закрытия неба застряли около 50 тыс. россиян.

В это число входят входят организованные туристы, самостоятельные путешественники и транзитные пассажиры, которые не могут вылететь из страны.

Несмотря на то, что в Абу-Даби ранее возобновили прием и выпуск воздушных судов, 2 марта в Россию смог вылететь лишь один рейс — в Москву .

«Рейсы из Абу-Даби в Санкт-Петербург и Сочи на сегодня отменены. Пока нет информации о том, будет ли рейс в Россию завтра — данные о вылете сегодня, 2 марта, появились только рано утром. На московский рейс посадили пассажиров с билетами Etihad, которые не смогли вылететь 28 февраля», — рассказали в АТОР.

Воздушное пространство Дубая при этом по-прежнему закрыто , и, как сообщили в генконсульстве РФ, сроки его открытия неизвестны. Специальные эвакуационные или «вывозные» рейсы также пока не планируются, так как для них тоже нужно открытое небо. Тем времени туристы сообщают, что не все авиакомпании готовы решать вопросы с размещением пассажиров на территории ОАЭ.

«Пассажиры некоторых авиакомпаний получили поддержку: им предложили размещение, накормили, организовали транспортировку. Однако так повезло не всем», — рассказала aif.ru туриста из Дубая Екатерина, которая путешествует самостоятельно.

По словам женщины, «Уральские авиалинии» оперативно нашли гостиницу для ее подруги. В то же время пассажирам, которые покупали билеты от Air Arabia, пришлось самим искать жилье.

Кроме проблем с отмененными рейсами, многие туристы также столкнулись с необходимостью продлевать размещение в отелях за свои деньги. Однако некоторые россияне не могут сделать и этого. Так, Life со ссылкой на SHOT сообщал, что постояльцы нескольких отелей получили уведомления с требованием покинуть гостиницы по причине приезда других гостей.

«Туристы вынуждены самостоятельно искать убежище. Некоторые наши соотечественники ночевали сегодня на местной парковке в Дубае », — отметил Telegram-канал.

Мошенники предлагают трансфер

На фоне проблем с выездом из ОАЭ активизировались мошенники. Они предлагают россиянам «трансфер» в соседние страны, из которых еще можно вылететь на родину. Как сообщила Baza, чаще всего речь идет об Омане — цены за такую поездку начинаются от $260 за место в машине.

«Есть и премиальные варианты, уже с перелетом в нужную страну на частном джете. Цена стартует от 20 000 € (~1 800 000 ₽)», — отметил Telegram-канал.

При этом реально подобные услуги никто не оказывает. Мошенники даже не озвучивают точную сумму за трансфер, ссылаясь на «зависимость от ситуации» — занятость водителей, марку автомобиля и дополнительные услуги. Чтобы забронировать место, «организаторы» просят предоплату 70% в любой валюте, после чего сразу же пропадают.