Стало известно, зачем Зеленский хочет привлечь Китай к переговорам

Аналитик Блохин: Киев привлекает Китай к переговорам, чтобы поссорить его с РФ
Liesa Johannssen/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о желании Киева привлечь Китай к переговорному процессу по Украине, чтобы вбить клин между Россией и КНР. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Константин Блохин.

«Это попытка на самом деле вбить клин между Россией и Китаем. Они будут пытаться надавить тем самым на Китай, чтобы Китай отказался от партнерства, значит, с Россией <...> Это попытка как-то привлечь Китай в качестве одного из модераторов, возможно, такого переговорного процесса», — отметил политолог.

По оценке Блохина, Китай вряд ли ради Украины «рискнет» своим стратегическим партнерством с Россией, чтобы стать своего рода модератором на переговорном процессе.

Намерение Киева привлечь Пекин к переговорному треку также свидетельствует о том, что Зеленский «не знает, за какую соломинку хвататься», чтобы ухудшить международное положение России.

2 марта, как сообщил украинский телеканал «Новости.Live», Зеленский заявил, что Украина хотела бы привлечь к переговорам по урегулированию конфликта Китай.

Ранее Зеленский ответил фон дер Ляйен на слова о сроках членства Украины в ЕС.

 
