Над Россией сбили 172 украинских беспилотника. Военная операция, день 1468-й

Силы ПВО сбили за ночь 172 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны. Над Черным морем были уничтожены 67 БПЛА, еще 66 — над Краснодарским краем, 23 — над Крымом, восемь — над Азовским морем. Над Белгородской областью сбили четыре дрона, три — над Курской и один — над Астраханской. ВС России нанесли удар по узлам связи и спутниковым станциям Starlink ВСУ в Харьковской области. «Газета.Ru» ведет хронику событий.