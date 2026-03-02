Размер шрифта
Политика

Над Россией сбили 172 украинских беспилотника. Военная операция, день 1468-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1468-й день
Евгений Биятов/РИА Новости

Силы ПВО сбили за ночь 172 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны. Над Черным морем были уничтожены 67 БПЛА, еще 66 — над Краснодарским краем, 23 — над Крымом, восемь — над Азовским морем. Над Белгородской областью сбили четыре дрона, три — над Курской и один — над Астраханской. ВС России нанесли удар по узлам связи и спутниковым станциям Starlink ВСУ в Харьковской области. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
Автообновление
9:08

ВСУ атаковали с помощью 35 беспилотников различного типа территорию Курской области за прошедшие сутки. 29 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам региона, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

8:44

Страны НАТО вынашивают планы частичной или полной морской блокады России, заявил посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.

«Вынашиваются планы частичной или полной морской блокады нашей страны. Недооценивать серьезность таких противоправных поползновений нельзя», - сказал Корчунов в интервью газете «Известия».

8:19

Временный режим локального прекращения огня в районе Запорожской АЭС, который был введен для восстановления работы линии внешнего энергоснабжения, на четвертые сутки ремонта соблюдается, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

8:10

🔴Минобороны: силы ПВО сбили 172 украинских беспилотника.

▪️ 67 – над акваторией Черного моря,
▪️ 66 – над территорией Краснодарского края,
▪️ 23 – над территорией Республики Крым,
▪️ 8 – над акваторией Азовского моря,
▪️ 4 – над территорией Белгородской области,
▪️ 3 – над территорией Курской области,
▪️1 – над территорией Астраханской области.

8:05

ВС РФ нанесли удар по узлам связи и спутниковым станциям Starlink ВСУ в Харьковской области, сообщает РИА Новости.

8:00

Сегодня 1468-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
