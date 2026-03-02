Над Россией сбили 172 украинских беспилотника. Военная операция, день 1468-й

ВСУ атаковали с помощью 35 беспилотников различного типа территорию Курской области за прошедшие сутки. 29 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам региона, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Страны НАТО вынашивают планы частичной или полной морской блокады России, заявил посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.
«Вынашиваются планы частичной или полной морской блокады нашей страны. Недооценивать серьезность таких противоправных поползновений нельзя», - сказал Корчунов в интервью газете «Известия».
Временный режим локального прекращения огня в районе Запорожской АЭС, который был введен для восстановления работы линии внешнего энергоснабжения, на четвертые сутки ремонта соблюдается, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
🔴Минобороны: силы ПВО сбили 172 украинских беспилотника.
▪️ 67 – над акваторией Черного моря,
▪️ 66 – над территорией Краснодарского края,
▪️ 23 – над территорией Республики Крым,
▪️ 8 – над акваторией Азовского моря,
▪️ 4 – над территорией Белгородской области,
▪️ 3 – над территорией Курской области,
▪️1 – над территорией Астраханской области.
ВС РФ нанесли удар по узлам связи и спутниковым станциям Starlink ВСУ в Харьковской области, сообщает РИА Новости.
Сегодня 1468-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.