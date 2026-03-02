QatarEnergy намерена объявить форс-мажор

Катарская энергетическая компания QatarEnergy может объявить форс-мажор. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники.

2 марта стало известно, что QatarEnergy прекращает производство сжиженного природного газа (СПГ) на принадлежащих ей объектах в связи с атаками БПЛА на ее предприятия.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Напряжение на Ближнем Востоке в очередной раз стало главным драйвером мировых сырьевых рынков. Риски блокады Ормузского пролива спровоцировали резкий скачок цен на нефть: за один день Brent подорожала на 7–13 %, достигнув максимума за 14 месяцев. Одновременно рубль оказался под двойным давлением — нефтяной фактор тянет его вверх, а глобальный risk-off и укрепление доллара как «тихой гавани» толкают вниз. Экономисты и аналитики рассказали «Газете.Ru», укрепится ли рубль на фоне нестабильности и что ожидает сырьевые рынки в будущем.

Ранее в порту Бахрейна был атакован танкер под флагом США.