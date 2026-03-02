Ученый рассказал о начале солнечного «затишья», которое бывает раз в 11 лет

В конце февраля на Солнце впервые за несколько лет были зафиксированы дни без единого пятна — это один из признаков приближения солнечного минимума. Эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал, что происходит со светилом и как это отразится на Земле. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Солнечная активность меняется примерно раз в 11 лет. «25-й цикл начался в конце 2019 года, пик пришелся на 2024–2025 годы. Сейчас активность снижается. Полноценного минимума пока нет — отдельные спокойные дни лишь первый сигнал», — пояснил Бурмистров.

Минимум фиксируется по сглаженным данным за длительный период и обычно длится один-два года. Если цикл будет развиваться типично, следующая фаза спада ожидается около 2030–2031 годов.

Во время минимума солнечных пятен — областей с мощным магнитным полем — становится крайне мало, а вспышки и выбросы плазмы происходят реже. «Для обычного человека это почти незаметно, но для науки это очень интересный период», — отметил эксперт.

Причина цикличности связана с магнитным полем звезды. Плазма внутри Солнца вращается неравномерно: экватор быстрее, полюса медленнее. Магнитные линии перекручиваются, усиливаются и затем перестраиваются. Этот «динамо-механизм» и формирует 11-летний ритм.

По словам ученого, минимум дает технологическую передышку. «Снижается количество геомагнитных бурь, уменьшается риск сбоев в электросетях и нагрузка на спутники, радиосвязь становится стабильнее», — пояснил Бурмистров. Реже возникают и магнитные бури, поэтому метеозависимые люди могут испытывать меньше головных болей и скачков давления.

Визуально главный эффект — сокращение числа полярных сияний. Они становятся редкими и наблюдаются в основном в приполярных широтах. При этом ослабление солнечного ветра может приводить к тому, что космический мусор дольше задерживается на орбите, увеличивая риски столкновений со спутниками.

История знает и более продолжительные спады активности — например, Минимум Маундера в XVII веке, когда пятна почти исчезли на десятилетия. Однако нынешняя ситуация укладывается в обычный цикл.

«Солнечный минимум — не предвестник катастрофы и не угасание звезды. Это естественная фаза ее жизни. Через несколько лет активность снова начнет расти», — подчеркнул ученый.

