Тела нашли возле горы Гроб. Что произошло с пропавшей в Пермском крае группой туристов

Поиски туристов из Уфы, которые потерялись в Пермском крае, завершены. Из пятерых мужчин выжил только один, сообщили в МЧС по региону.
«Все пропавшие мужчины найдены. Один из них передан медикам для оказания помощи. К сожалению, четверо погибли», — рассказали в ведомстве.
Как уточнили в региональном управлении Следственного комитета (СК) РФ, тела первых двух туристов обнаружили 1 марта в районе горы Гроб на расстоянии около 30 километров от деревни Золотанка. Затем был найден живым еще один пропавший мужчина. Позже в тот же день неподалеку от места обнаружения выжившего туриста были найдены тела еще двух пропавших. Ural Mash сообщал, что обнаружить мужчин спасателям помог маршрут прошлого похода группы.
«Предварительно установлено, что туристическая группа не добралась до пункта назначения, Дома Иванова, из-за внезапно ухудшившихся метеорологических условий — сильного ветра и мороза. Туристы устроили привал в полевых условиях. Однако впоследствии ни один из снегоходов не удалось запустить. Трое мужчин остались в месте привала, а двое пешком отправились в сторону пункта назначения. В результате происшествия четверо из пяти туристов скончались», — добавили в СК.
По данным Ural Mash, единственный выживший мужчина — это 67-летний Сергей Яковлев. Он был сам старшим в компании из пяти туристов. Сейчас мужчина находится в реанимации больницы им. Вагнера в городе Березники. Как рассказали в медучреждении aif.ru, его состояние оценивается как тяжелое, однако угрозы жизни нет.
Как сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», турист получил сильное обморожение. Ural Mash отметил, что мужчина в сознании, однако находится в состоянии шока и не может рассказать, как ему удалось выжить. В СК уже сообщили, что после оказания медицинской помощи выжившему туристу его допросят следователи.
Как потерялись туристы
О пропаже туристов из Уфы стало известно 27 февраля. По данным СК, 20 февраля группа из пяти человек прибыла в деревню Золотанка. На пяти снегоходах они самостоятельно выдвинулись на плато Кваркуш, расположенное в 100 километрах от населенного пункта. Ural Mash писал, что мужчины были опытными путешественниками и дружили более 10 лет. Они увлекались катанием на багги и квадроциклах и регулярно выбирались на природу. Родственники туристов рассказали, что к поездкам мужчины всегда готовились тщательно.
«Кататься ездили часто. В этом районе были несколько раз. В этот раз отправили на Кваркуш, чтобы отметить День защитника Отечества. Они хотели переночевать в избе Иванова (известный в Прикамье «приют путешественников» — дом, построенный в память об уральском туристе, который погиб в аварии) и отправиться обратно. В МЧС не стали регистрироваться, так как не предполагалось никаких экстремальных маршрутов», — отметила жена одного из пропавших туристов в разговоре с Ura.ru.
Вернуться в Золотанку мужчины должны были через четыре дня, однако этого не произошло. При этом туристы не выходили на связь, после чего их родственники забили тревогу — МЧС начало поиски.
Среди причин того, почему туристы могли потеряться, называли изменившиеся метеоусловия. Источник RT также выдвигал версию, что у мужчин сломались снегоходы и они ждут помощи в таежной избе, где есть все необходимое для выживания — печка и минимальный запас еды. Однако когда спасатели добрались до хижины, внутри никого не оказалось.
Телеканал со ссылкой на правоохранительные органы позже сообщил, что туристы не доехали до избы из-за сильного ветра. После остановки у мужчин не завелись снегоходы. Они выкопали в снегу яму и накрыли ее тентом, соорудив таким образом укрытие для ночевки. В нем, по словам собеседника RT, туристы могли провести несколько дней.