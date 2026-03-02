Тела нашли возле горы Гроб. Что произошло с пропавшей в Пермском крае группой туристов

В Пермском крае завершились поиски пяти снегоходчиков из Уфы, о пропаже которых стало известно 27 февраля. Как выяснили следователи, из-за внезапно ухудшившейся погоды туристам пришлось устроить привал в полевых условиях. Впоследствии они не смогли завести ни один из снегоходов. Двое человек отправились пешком искать помощи, но погибли, их тела нашли в районе горы Гроб. Еще трое мужчин остались в месте привала — из них выжил только один. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Поиски туристов из Уфы, которые потерялись в Пермском крае, завершены. Из пятерых мужчин выжил только один, сообщили в МЧС по региону.

«Все пропавшие мужчины найдены. Один из них передан медикам для оказания помощи. К сожалению, четверо погибли», — рассказали в ведомстве.

Как уточнили в региональном управлении Следственного комитета (СК) РФ, тела первых двух туристов обнаружили 1 марта в районе горы Гроб на расстоянии около 30 километров от деревни Золотанка . Затем был найден живым еще один пропавший мужчина. Позже в тот же день неподалеку от места обнаружения выжившего туриста были найдены тела еще двух пропавших . Ural Mash сообщал, что обнаружить мужчин спасателям помог маршрут прошлого похода группы.

«Предварительно установлено, что туристическая группа не добралась до пункта назначения, Дома Иванова, из-за внезапно ухудшившихся метеорологических условий — сильного ветра и мороза. Туристы устроили привал в полевых условиях. Однако впоследствии ни один из снегоходов не удалось запустить. Трое мужчин остались в месте привала, а двое пешком отправились в сторону пункта назначения. В результате происшествия четверо из пяти туристов скончались », — добавили в СК.

По данным Ural Mash, единственный выживший мужчина — это 67-летний Сергей Яковлев. Он был сам старшим в компании из пяти туристов. Сейчас мужчина находится в реанимации больницы им. Вагнера в городе Березники. Как рассказали в медучреждении aif.ru, его состояние оценивается как тяжелое, однако угрозы жизни нет.

Как сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», турист получил сильное обморожение. Ural Mash отметил, что мужчина в сознании, однако находится в состоянии шока и не может рассказать, как ему удалось выжить. В СК уже сообщили, что после оказания медицинской помощи выжившему туристу его допросят следователи.

Как потерялись туристы

О пропаже туристов из Уфы стало известно 27 февраля. По данным СК, 20 февраля группа из пяти человек прибыла в деревню Золотанка. На пяти снегоходах они самостоятельно выдвинулись на плато Кваркуш, расположенное в 100 километрах от населенного пункта. Ural Mash писал, что мужчины были опытными путешественниками и дружили более 10 лет. Они увлекались катанием на багги и квадроциклах и регулярно выбирались на природу. Родственники туристов рассказали, что к поездкам мужчины всегда готовились тщательно.

«Кататься ездили часто. В этом районе были несколько раз. В этот раз отправили на Кваркуш, чтобы отметить День защитника Отечества. Они хотели переночевать в избе Иванова (известный в Прикамье «приют путешественников» — дом, построенный в память об уральском туристе, который погиб в аварии) и отправиться обратно. В МЧС не стали регистрироваться, так как не предполагалось никаких экстремальных маршрутов», — отметила жена одного из пропавших туристов в разговоре с Ura.ru.

Вернуться в Золотанку мужчины должны были через четыре дня, однако этого не произошло. При этом туристы не выходили на связь, после чего их родственники забили тревогу — МЧС начало поиски.

Среди причин того, почему туристы могли потеряться, называли изменившиеся метеоусловия. Источник RT также выдвигал версию, что у мужчин сломались снегоходы и они ждут помощи в таежной избе, где есть все необходимое для выживания — печка и минимальный запас еды. Однако когда спасатели добрались до хижины, внутри никого не оказалось.