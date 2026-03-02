Зеленский отверг обмен части Донбасса на приграничные территории

Зеленский: нельзя обменять территории на границе на большую часть Донбасса

Украина не будет менять занятую ВСУ часть Донбасса на приграничные территории в Сумской и Харьковской областях, которые контролирует Россия. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с журналистами, пишет «РБК-Украина».

Зеленский сказал, что «маленькие территории» на границе Украины не будет обменивать на «большую территорию», которую контролируют ВСУ. По его словам, «сравнивать их нельзя», так как приграничные земли «удерживать очень сложно».

«Россияне четко понимают, что они их не смогут удержать. Придет момент, и мы их вытесним с этих территорий. Потому что это не подарок», — сказал Зеленский.

Также президент Украины подчеркнул, что целью России является именно Донбасс.

В разговоре с журналистами Зеленский также отметил, что четвертый раунд трехсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта может состояться в промежутке между 5 и 8 марта.

А до этого в офисе президента Украины заявили, что Россия якобы согласилась принять предложенные США гарантии безопасности для Украины.

В конце февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало, что Россия может выйти из переговорного процесса по урегулированию конфликта, если Украина продолжит отказываться выводить войска с территории Донбасса. Также в феврале Зеленский назвал «чушью собачьей» вывод войск с территории Донбасса.

