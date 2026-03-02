Размер шрифта
США, Израиль и Иран наносят новые удары. Онлайн событий на Ближнем Востоке

Онлайн-трансляция конфликта США и Ирана на Ближнем Востоке
Последствия авиаударов армии Израиля по Тегерану, Иран, 1 марта 2026 года
Majid Asgaripour/Reuters

В ответ на атаки со стороны США и Израиля Иран нанес новые удары по американским военным объектам в Персидском заливе и иракском Курдистане, а также по израильским городам. По данным Корпуса стражей исламской революции (КСИР), поражены 27 баз США, израильская авиабаза Тель-Ноф, штаб-квартира армии Израиля и крупный оборонно-промышленный комплекс в Тель-Авиве. Израиль, в свою очередь, объявил о продолжении ударов по иранской территории. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

11:21

IRNA: Израиль и США атаковали шесть районов Йезда на юге Ирана.

11:11

11:05

IRIB: Иран сбил американский самолет Palm Jet в районе базы «Виктория» в Ираке

10:58

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани: Тегеран не собирается садиться за стол переговоров с Вашингтоном.

10:51

10:49

Великобритания перемещает семьи персонала с базы Акротири на Кипре, которая подверглась удару иранских БПЛА, заявили в министерстве обороны королевства.

10:44

IRIB: ночью 2 марта Иран атаковал базу НАТО «Виктория», расположенную рядом с международным аэропортом Эрбиль в Багдаде.

10:43

10:37

Турция закрыла три контрольно-пропускных пункта на границе с Ираном, сообщил министр торговли Омер Болат.

10:36

Reuters: нефтеперерабатывающий завод Aramco под ударом БПЛА в Саудовской Аравии, его работа приостановлена.

10:30

Иран ведет целенаправленные удары по правительственному комплексу в Тель-Авиве, по военным и охранным объектам Хайфы, а также по Восточному Иерусалиму, сообщает КСИР. Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что запущена десятая волна ракет по Израилю.

10:20

Второй день конфликта на Ближнем Востоке: Иран в ответ на атаки США и Израиля возобновил удары по американским базам в Персидском заливе, а также по городам Израиля.

 
