США, Израиль и Иран наносят новые удары. Онлайн событий на Ближнем Востоке

IRNA: Израиль и США атаковали шесть районов Йезда на юге Ирана.
⚡IRIB: Иран сбил американский самолет Palm Jet в районе базы «Виктория» в Ираке
❗Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани: Тегеран не собирается садиться за стол переговоров с Вашингтоном.
Великобритания перемещает семьи персонала с базы Акротири на Кипре, которая подверглась удару иранских БПЛА, заявили в министерстве обороны королевства.
IRIB: ночью 2 марта Иран атаковал базу НАТО «Виктория», расположенную рядом с международным аэропортом Эрбиль в Багдаде.
Турция закрыла три контрольно-пропускных пункта на границе с Ираном, сообщил министр торговли Омер Болат.
Reuters: нефтеперерабатывающий завод Aramco под ударом БПЛА в Саудовской Аравии, его работа приостановлена.
Иран ведет целенаправленные удары по правительственному комплексу в Тель-Авиве, по военным и охранным объектам Хайфы, а также по Восточному Иерусалиму, сообщает КСИР. Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что запущена десятая волна ракет по Израилю.
Второй день конфликта на Ближнем Востоке: Иран в ответ на атаки США и Израиля возобновил удары по американским базам в Персидском заливе, а также по городам Израиля.