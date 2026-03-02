У владельца мини-зоопарка в Москве нашли огнестрельное оружие

В Москве задержали мужчину, у которого выявили мини-зоопарк

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконном хранении огнестрельного оружия, у которого в Новой Москве выявлен мини-зоопарк с двумя медведями, львом, львицей и гепардом. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Она отметила, что дознаватель отдела МВД «Коммунарский» по столице возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса России «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

Волк добавила, что у подозреваемого было обнаружено огнестрельное оружие, оно было изъято.

До этого сообщалось, что африканских львов, медведей и леопарда изъяли у жителя СНТ «Круиз» в Новой Москве, он содержал их в «зверских условиях». По информации Генпрокуратуры, животные были вынуждены жить на территории частного дома в тесных ржавых вольерах и без ветеринарной помощи.

