Армия

В США перечислили оружие, используемое для ударов по Ирану

CNN: США применяют HIMARS и ракеты Tomahawk для ударов по Ирану
Lance Cpl. Ronald Stauffer/ United States Marine Corps

США применяют беспилотники, эсминцы, реактивные системы залпового огня HIMARS и ракеты Tomahawk для ударов по Ирану. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал CNN.

При этом глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что на территории Ирана нет американских войск.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент США Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Пентагоне началась паранойя из-за ответных действий Ирана.

 
Массовые протесты в Багдаде, Нью-Йорке и Лондоне: как мир пытается остановить войну Трампа против Ирана
