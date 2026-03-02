Роман с Собчак, дружба с Кадыровым: чем известен Умар Джабраилов, покончивший с собой в Москве

В ночь на 2 марта в элитном жилом комплексе Москвы было обнаружено тело чеченского предпринимателя, экс-сенатора Умара Джабраилова. Предположительно, бизнесмен покончил с собой. Кем был Умар Джабраилов, чем он запомнился и какие громкие скандалы сопровождали его на протяжении жизни — в материале «Газеты.Ru».

Что произошло с Умаром Джабраиловым

Несколько Telegram-каналов сообщили 2 марта о смерти 67-летнего предпринимателя Умара Джабраилова. По предварительной версии, бывший сенатор покончил с собой в ЖК на Тверской в самом центре Москвы. Ночью его доставили в больницу с отеком мозга, но реанимационные действия не помогли.

По информации SHOT, государственный деятель не оставил предсмертной записки.

Telegram-канал Baza утверждает, что предприниматель покончил с собой из-за проблем с деньгами и бизнесом. В последнее время он активно искал новые источники дохода, но большого успеха его проекты не имели.

По данным РИА Новости, банковские счета Джабраилова были заблокированы из-за долга перед налоговой в 40 тыс. рублей.

В последнем опубликованном сообщении бизнесмен выразил обеспокоенность конфликтом Ирана и Израиля, поскольку в странах Ближнего Востока находятся российские туристы. Речь Джабраилова была не совсем внятной, выглядел он нездоровым.

Кто такой Умар Джабраилов

Детство, семья, ранние годы

Умар Алиевич Джабраилов родился 28 июня 1958 года в Грозном (Чечено-Ингушская АССР) в семье Али Джабраилова и Руми Саракаевой. Его отца депортировали в Казахстан в ходе кампании 1944 года по выселению чеченцев и ингушей. После возвращения на родину он занимал должность секретаря райкома комсомола, работал в нефтепромышленном комплексе и писал стихи. В семье Джабраиловых, кроме Умара, было еще пятеро детей.

В 1973 году 15-летний Умар поступил в пушно-меховой техникум в Москве, который окончил в 1977 году. После техникума он отслужил два года в ракетных войсках стратегического назначения в городе Коростень Житомирской области. Во время службы, в 1977 году, Джабраилов вступил в КПСС, где состоял до 1989 года.

После армии Джабраилов решил поступать в МГИМО, но с первой попытки недобрал один балл и год проучился на подготовительных курсах. В итоге он поступил на экономический факультет и в 1985 году окончил институт с отличием по специальности «Международные экономические отношения».

Бизнес и политическая карьера

Свой первый бизнес Джабраилов начал в конце 1980-х. В 1989 году он работал представителем иностранных компаний в Москве, а в декабре 1992 года основал собственную компанию «Данако», которой принадлежала сеть бензозаправочных станций в Москве и Московской области.

В 1994 году Джабраилов познакомился с американским бизнесменом Полом Тейтумом, главой совместного предприятия «Интурист-РедАмер», владельцем гостиницы «Славянская». В июле того же года он стал первым заместителем генерального директора СП и смог отстоять для компании гостиницу у Москомимущества.

В ноябре неизвестные застрелили Пола Тейтума в подземном переходе у Киевского вокзала. За несколько месяцев до этого американец заявил, что Джабраилов угрожал убить его, чтобы вывести из числа учредителей совместного предприятия. Причастность бизнесмена к убийству не была доказана, однако въезд в США ему запретили.

В 1997 году Джабраилов создал холдинговую группу «Плаза» и стал ее генеральным директором.

В 2000 году произошел самый неожиданный поворот в карьере Джабраилова — он выдвинул свою кандидатуру на выборах президента России. Инициативная группа «Сила разума» предложила его кандидатуру, и, несмотря на уголовное дело о подделке голосов за его выдвижение, он был зарегистрирован. На выборах 26 марта 2000 года Джабраилов занял последнее одиннадцатое место, набрав всего 78 498 голосов (0,08%). СМИ утверждали, что предприниматель участвовал на выборах ради самопиара.

Умар Джабраилов, 2007 год Сергей Пятаков/РИА Новости

Участие в президентской кампании он объяснял просто:

«Я достиг успеха в решении проблем гостиницы, значит, достигну успеха и в решении проблем страны».

В 2004 году первый президент Чечни Ахмат Кадыров выдвинул кандидатуру Джабраилова в Совет Федерации от Чеченской Республики. Бизнесмен стал членом комитета по международным делам, а позже — заместителем председателя комитета. В том же году вместе с Ахматом Кадыровым он совершил хадж в Саудовскую Аравию.

Представитель правительства Чечни в Совете Федерации России Умар Джабраилов и глава правительства Чеченской республики Рамзан Кадыров (на первом плане слева направо) во время торжеств, посвященных 65-летию города Гудермеса, 2006 год Сергей Узаков/ТАСС

В 2009 году Джабраилов досрочно сложил полномочия сенатора по личному заявлению, хотя его срок истекал только в 2011 году. С 2009 по 2013 год он работал советником помощника президента РФ по международным делам Сергея Приходько.

Кстати Умар Джабраилов был известен как меценат. Он возглавлял Попечительский совет Московского музея современного искусства, был почетным академиком Российской академии художеств, вице-президентом «Творческого союза художников России» по стратегическим и специальным проектам.

Личная жизнь Умара Джабраилова

Чеченский предприниматель никогда не скрывал своей любви к женщинам. Ему приписывали романы с Шэрон Стоун, Орнеллой Мути и другими звездами. Он не раз выходил в свет с известными представительницами шоу-бизнеса: Тиной Канделаки, Наоми Кэмпбелл, экс-участницей «Фабрики звезд» Алексой. Роман с последней широко обсуждался в прессе из-за большой разницы в возрасте, но влюбленных ничего не смущало. Однако эти отношения продлились недолго.

Топ-модель Наоми Кемпбелл, принимавшая участие в вечерах памяти великого кутюрье Джанни Версаче в Государственном Кремлевском дворце, ее друг Флавио Бриаторэ (слева) и президент группы «Плаза» Умар Джабраилов (справа) в Москве, 1999 год Антон Денисов/ТАСС

В начале 2000-х у него был роман с телеведущей Ксенией Собчак, которая была младше него на 23 года. Сам Джабраилов рассказывал, что они прожили вместе семь лет.

После трагического ухода бизнесмена Ксения Собчак поделилась своими воспоминаниями о нем:

«Красавец, человек, который наизусть цитировал мне стихи то Хайяма, то Бродского. Прекрасно образованный, галантный — в общем, мужчина московской мечты. Это было фантастическое время, фантастическая влюбленность».

Телеведущая Ксения Собчак и Умар Джабраилов во время благотворительного аукциона «Сердечный прием» фонда «Обнаженные Сердца» в Концертном зале «Барвиха Luxury Village», 2012 год Валерий Левитин/РИА Новости

При этом официальной информации о личной жизни предпринимателя совсем немного. По одним данным, Джабраилов был дважды женат и дважды разведен. От второго брака у него есть две дочери — Даната и Альвина. По некоторым данным, они проживают с матерью в Монте-Карло. По другой версии, бизнесмен состоял в браке с российской художницей, имя которой не раскрывалось.

Скандалы с участием Джабраилова

В 2017 году имя Джабраилова попало в криминальные сводки. 29 августа он устроил стрельбу в московском отеле Four Seasons в центре Москвы. По данным полиции, бизнесмену не понравилось обслуживание, и он начал стрелять в потолок из пистолета. В его номере нашли следы от пуль, а также белый порошок. Тест на наркотическое опьянение дал положительный результат. Против Джабраилова возбудили уголовное дело о хулиганстве, он признал вину и получил штраф в 500 тысяч рублей. Причиной своих действий бизнесмен назвал «нервный срыв».

Умар Джабраилов у здания Тверского суда, где рассматривается уголовное дело по факту хулиганства в московской гостинице, 2017 год Кирилл Каллиников/РИА Новости

Помимо этого, предприниматель уже совершал попытку суицида. В 2020 году он пытался покончить с собой в московской гостинице. Тогда Джабраилова удалось спасти — его водитель вызвал «скорую». Прибывшим врачам бизнесмен заявил, что находился в шоковом состоянии. Его госпитализировали в НИИ Склифосовского.