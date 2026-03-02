Размер шрифта
Москва и Баку договорились о разрешении проблем после крушения AZAL

МЧС Республики Казахстан

Россия и Азербайджан договорились о дальнейших шагах, направленных на урегулирование вопросов, возникших в связи с авиакатастрофой самолета авиакомпании AZAL. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук, чьи слова приводит РИА Новости.

«У нас с утра сегодня была встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. На встрече мы обсуждали вопросы, связанные с трагедией, которая была 25 декабря 2024 года. Договорились о дальнейших действиях для разрешения всех проблем, которые в этой связи у нас возникли», – заявил Оверчук по завершении его встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в казахстанском Актау утром 25 декабря 2024 года. Воздушное судно выполняло рейс из Баку в Грозный. Незадолго до трагедии экипаж запросил экстренную посадку в аэропорту Актау. На борту находилось 62 пассажира и пять членов экипажа. В результате крушения выжить удалось 27 пассажирам и двум членам экипажа.

25 декабря 2025 года министерство транспорта Казахстана опубликовало промежуточный отчет по расследованию крушения самолета Embraer-190 компании AZAL. Эксперты завершили расшифровку записей бортового самописца, фиксирующего переговоры экипажа, а также провели ряд комплексных экспертиз. Самолет, предположительно, был поврежден «поражающими элементами боевой части». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России высказались о расследовании крушения самолета AZAL в Актау.

 
