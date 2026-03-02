Глава Пентагона назвал цели операции против Ирана

Целью операции «Эпическая ярость» против Ирана стала инфраструктура безопасности республики. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет в ходе пресс-конференции, трансляцию вел телеканал ABC News.

«Миссия операции «Эпическая ярость» предельно целенаправленна: уничтожить иранские наступательные ракеты, уничтожить иранское ракетное производство, уничтожить их военно-морской флот и другую инфраструктуру безопасности, и тогда у них никогда не будет ядерного оружия», — сказал министр.

Хегсет добавил, что удары по Ирану стали возмездием за финансирование терроризма.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по исламской республике «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Иране были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Тегеран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

