Офтальмолог назвал три причины, почему у Джима Кэрри мог измениться цвет глаз

64-летний Джим Кэрри появился на премии «Сезар» в Париже — это первый публичный выход за долгое время. Но поклонники не узнали актера: у артиста поменялась не только форма лица, мимика, но и цвет глаз. Как рассказала «Газете.Ru» врач-офтальмолог клиники «Будь Здоров» в Казани Ильсина Шаязданова, Кэрри мог использовать цветные линзы, имплантировать искусственную радужку или провести ее депигментацию.

Одна из самых простых причин смены цвета глаз актера — использование линз. Однако на фотографиях актера на глазах их не видно, тем не менее существуют линзы, которые почти не заметны. Если исключить вариант ношения линз актером — тем более сам Кэрри признавался, что не любит их носить после фильма «Гринч – похититель Рождества», — возможны имплантация радужки или ее депигментация.

«Первый вариант — имплантация искусственной радужки. В глаз поверх естественной радужки, но под радужную оболочку хирург имплантирует тонкий, цветной силиконовый диск. Операция по имплантации искусственной радужки проводится при обширных дефектах радужной оболочки, например из-за инфекций или травм. Но это очень травматичная процедура: высок риск отека роговицы, глаукомы, воспаления (увеита), катаракты и потери зрения», — объяснила врач.

Однако неизвестно, страдал ли актер от офтальмологических заболеваний, которые могли вынудить его сделать такую операцию. Второй вариант, по мнению доктора, — лазерное изменение цвета (депигментация) глаз.

«Лазерная коррекция цвета глаз предлагает кареглазым людям получить более светлый оттенок. Врач с помощью лазерного луча разрушают пигмент меланин во внешнем слое радужной оболочки, в результате чего цвет глаз становится светлым. Поскольку меланин придает коричневый цвет, удаление этого пигмента обнажает нижележащий голубой пигмент. Этот метод работает только для карих глаз, которые хотят стать голубыми. Он не может сделать карий глаз зеленым или фиолетовым. Кроме того, он является необратимым, так как меланин не восстанавливается», — отметила доктор.

