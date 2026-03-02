Частный джет из Омана вылетел в Москву, стоимость билетов достигала €20 тысяч

В Москву впервые за двое суток вылетел самолет Ту-204 из Омана

Частный джет из Омана впервые за двое суток вылетел в Москву, стоимость билетов на рейс достигала десятки тысяч евро. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По его информации, самолет Ту-204, принадлежащий Центру подготовки космонавтов (входит в «Роскосмос») только что вылетел из аэропорта оманского города Сохар в российскую столицу.

Билеты на него продавались через онлайн-платформу бронирования кресел в бизнес-джетах, стоимость билетов на пике составляла €20 тысяч (примерно 1,8 млн рублей). В Москву также вылетел регулярный рейс OmanAir из Маската.

28 февраля ОАЭ и Саудовская Аравия закрыли свое воздушное пространство для полетов гражданских самолетов из-за конфликта, США и Израиля с Ираном.

2 марат Ассоциация туроператоров России сообщила, что за последние сутки количество туристов из России, застрявших в различных странах из-за отмены стыковочных рейсов на Ближнем Востоке, увеличилось примерно до 10 тысяч.

Ранее сообщалось, что в Дубае мошенники обманывают граждан РФ, желающих вернуться домой.