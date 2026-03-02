Размер шрифта
Бывший сенатор Умар Джабраилов покончил с собой в Москве

Бывший сенатор и бизнесмен Умар Джабраилов ночью был обнаружен в критическом состоянии охранниками в элитном жилом комплексе «Vesper Tverskaya» в Москве. Рядом с ним лежал пистолет.

Его доставили в больницу около трех часов ночи. Там пытались реанимировать, но безуспешно.

В правоохранительных органах рассказали ТАСС, что причиной самоубийства Джабраилова могли стать финансовые проблемы.

За день до смерти бизнесмен опубликовал видеообращение к туристам на Ближнем Востоке на фоне обострения конфликта между США, Израилем и Ираном. Он пожелал путешественникам «миновать беды».

Джабраилов родился в Грозном в 1958 году. В 1997-м он стал топ-менеджером группы компаний «Плаза», которая управляла торговыми центрами «Охотный Ряд», «Смоленский пассаж», жилым комплексом «Кунцево», гостиницей «Россия» и другими объектами.

Он считался одним из самых ярких представителей московской светской хроники 1990-х и 2000-х годов.

В 2004 году Умар Джабраилов стал сенатором от Чечни, этот пост он занимал до 2009 года.

В 2017 году против него возбудили дело о хулиганстве из-за того, что он стрелял в воздух из наградного пистолета в отеле. Суд назначил ему штраф в размере полмиллиона рублей. Джабраилов раскаялся в преступлении.

В апреле 2020 года бизнесмен предпринял попытку покончить с собой. Тогда его госпитализировали в НИИ им. Склифосовского, где оказали необходимую помощь.

В декабре 2025-го Джабраилов признался, что на протяжении 15 лет страдал от тяжелой зависимости, из-за которой он потерял многомиллиардное состояние и друзей.

По информации Telegram-канала Baza, Джабраилов также фигурировал в файлах американского финансиста и педофила Джефри Эпштейна. Сам бизнесмен подтверждал, что дружил с помощницей Эпшейна Гислейн Максвелл, которая была осуждена за вербовку несовершеннолетних для скандальных секс-вечеринок.

Фотографии из разных периодов жизни Умара Джабраилова — в нашей фотогалерее.

 
Массовые протесты в Багдаде, Нью-Йорке и Лондоне: как мир пытается остановить войну Трампа против Ирана
